Evropska kuća fudbala (UEFA) skratila je spisak potencijalnih rivala Crvene zvezde uoči žreba ove srede od 12 časova za drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

Crveno-beli nisu baš sjajno prošli pa će igrati sa jednim od šest mogućih protivnika sa spiska, a među njima su i šampioni Danske i Švedske.

Spisak svih rivala:

Pobednik para 5: FC Ararat-Jermenija (ARM) – Riga FC (LVA)

Pobednik para 6: KI Klaksvik (FRO) – FC Atert Bisen (LUK)

Pobednik para 7: S.S. Tre fijori F.C. (SMR) – Larn FC (S. IRS)

Pobednik para 8: Sabah FC (AZE) – TNS / D nju sejnts FC (VAL)

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