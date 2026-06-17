Evropska kuća fudbala (UEFA) skratila je spisak potencijalnih rivala Crvene zvezde uoči žreba ove srede od 12 časova za drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.
Crveno-beli nisu baš sjajno prošli pa će igrati sa jednim od šest mogućih protivnika sa spiska, a među njima su i šampioni Danske i Švedske.
Spisak svih rivala:
Pobednik para 5: FC Ararat-Jermenija (ARM) – Riga FC (LVA)
Pobednik para 6: KI Klaksvik (FRO) – FC Atert Bisen (LUK)
Pobednik para 7: S.S. Tre fijori F.C. (SMR) – Larn FC (S. IRS)
Pobednik para 8: Sabah FC (AZE) – TNS / D nju sejnts FC (VAL)
Orhus (DAN)
Mjalbi (ŠVE)
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