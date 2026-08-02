Fudbaleri Partizana dočekuju IMT u meču trećeg kola Superlige Srbije. Crno-beli su u prve dve runde ostvarili po remi i pobedu, dok "traktoristi" imaju maksimalan učinak.

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PARTIZAN - IMT (20:00)

Stadion: Partizana

Sudija: Miloš Milanović

PARTIZAN (4-3-3): Krunić – Roganović, Milić, Simić, Đurđević – Zeković, Aleksić, Ugrešić – Trifunović, Kojzek, Zubairu.

IMT (4-4-2): Čančarević – Kasas, Šapić, Sisako, Martos – Luković, Novičić, Tiendrebeogo, Glišić – Žagar, Keita.

19:05 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici trećeg kola Superlige Srbije između Partizana i IMT-a. Uz sport.alo uživo možete pratit dešavanja iz Humske.