Dušan Vlahović je i dalje bez kluba pošto mu je istekao ugovor sa Juventusom. Saradnja sa italijanskim velikanom nije nastavljena i nedeljama se spekuliše gde bi srpski napadač mogao da nastavi karijeru.

Sada su se pojavile nove informacije.

Naime, katalonski "Sport" tvrdi da Srbin čeka samo jednu ponudu.

Navodno, Vlahović od početka želi da pređe u Barselonu, samo čeka da se poklope sve kockice. Tamo bi došao kao zamena za Roberta Levandovskog, ali Hansi Flik ima i prvu opciju - Hulijana Alvareza iz Atletiko Madrida.

Do sada je najkonkretniji u borbi za Vlahovićev potpis bio Bešiktaš. U pitanju je ugovor vredan 8.000.000 evra po godini za dvogodišnji ugovor i 5.000.000 bonus za potpis. Kako se moglo čuti u Italiji, Dušan nije zainteresovan za prelazak u Tursku, ali izgleda da će mu na kraju samo ta opcija i ostati.

U moru spekulacija u poslednje vreme spominjao se i Real Madrid, ali te priče su ubrzo utihnule.

Ostaje da se vidi gde će Vlahović nastaviti karijeru.