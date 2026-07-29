Epizoda Dušana Vlahovića u Juventusu je definitivno završena. Postojala je mala nada da bi srpski napadač mogao da produži ugovor i ostane u Torinu, ali od toga neće biti ništa.

Naime, Juventus je doveo dolazak napadača Randala Kolo Muanija, što jasno stavlja do znanja da se na reprezentativca Srbije više ne računa. Francuz stiže na jednogodišnju pozajmicu iz Pari Sen Žermena sa obaveznim otkupom ugovora na kraju sezone. Posle višenedeljnih pregovora, dvostruki uzastopni šampion Evrope je pristao da smanji prvobitne finansijske zahteve, pa će ukupna vrednost transfera iznositi oko 43 miliona evra uz bonuse.

Odluka torinskog kluba usledila je nakon što nije postignut dogovor sa Vlahovićem oko nastavka saradnje. Kako pregovori nisu dali rezultat, Juventus je krenuo u potragu za novim rešenjem u špicu napada, a izbor je ponovo pao na Kolo Muanija.

Ovaj napadač je već nosio dres "stare dame" 2025. godine. Nakon toga je sezonu proveo u Totenhemu, ali su kontakti između Juventusa i Pari Sen Žermena ostali aktivni, što je na kraju dovelo do njegovog povratka u Torino.

Potez Juventusa je očekivan, s obzirom na to da su pregovori sa Vlahovićem propali. Srbin je dobio zamenu u Torinu, a ostaje da se vidi gde će on nastaviti karijeru.

Poslednjih dana se najviše priča o Bešiktašu, ali Vlahović pre svega želi da ostane u "ligi petice". Navodno je u kontaktu i sa Barselonom, a pojavila se informacija da je i Napoli zainteresovan za njegove usluge, pa će biti interesantno videti gde će Dušan na kraju završiti.