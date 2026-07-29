Kerim Alajbegović će postati novi fudbaler Juventusa.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine je odličnim partijama na nedavno završenom Svetskom prvenstvu skrenuo pažnju na sebe, što mu je obezbedilo transfer karijere. „Stara dama“ će uplatiti Leverkuzenu 33 miliona evra odmah, pa dodatnih sedam ukoliko krilni napadač opravda poverenje i ostvari zavidne rezultate u Torinu, piše nemački „Sky Sports“.

- Juventus je u trci za potpis talentovanog fudbalera pobedio Čelsi i Napoli. Ostalo je još da Alajbegović prođe lekarske preglede i zvanično potpiše ugovor - navodi novinar Florijan Platenberg na mreži „X“.

Alajbegović je prošle sezone bio na pozajmici u Salcburgu. U dresu austrijskog kluba je odigrao 44 utakmice i postigao 13 golova, uz četiri asistencije. Postigao je i jedan pogodak na Mundijalu. Bilo je to u trećem kolu grupe B protiv Katara, kada su "zmajevi" slavili rezultatom 3:1.