FIFA je otvorila glasanje za najlepši gol Svetskog prvenstva, a među 12 kandidata se nalazi i reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović. Ovaj 19-godišnji fudbaler se našao u odabranom društvu zbog gola koji je postigao u meču trećeg kola grupe B protiv Katara, koji su "zmajevi" dobili rezultatom 3:1.

FIFA je gol mladog Alajbegovića opisala kao pravo remek-delo mladog talenta. Alajbegović je u toj akciji predriblao dvojicu protivničkih igrača, a zatim snažnim udarcem sa ivice šesnaesterca poslao loptu u mrežu za jedan od najlepših pogodaka turnira.

Ipak, konkurencija je paklena. Tu se još nalaze Lionel Mesi, Kilijan Mbape, Erling Holand, Džud Belingem, Hulijan Alvarez i Feran Tores, čiji je pogodak Španiji doneo titulu prvaka sveta u finalu protiv Argentine.

Na listi kandidata nalaze se još Ilajdža Džast iz Novog Zelanda, Daizen Maeda iz Japana, Eldor Šomurodov iz Uzbekistana, Sidni Lopes Kabral sa Zelenortskih Ostrva i Vilson Izidor, koji je postigao spektakularan pogodak protiv Maroka.