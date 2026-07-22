Majkl Olise je uz kapitena Kilijana Mbapea i Osmana Dembelea bio najzapaženiji igrač „galskih petlova“ na minulom Mundijalu. Time, ipak, ne može više da se sladi, napale su ga muke čim se vratio iz Amerike.

Momak rođen u Londonu od oca Nigerijca i majke Francuskinje alžirskog porekla, koji je obeležio šampionat najvećim brojem asistencija i čak obaranjem rekorda legendarnog Kralja, opisan je kao bezdušan! Tako ga nazvala njegova bivša devojka Fatima Caunbreher, s kojom ima ćerku.

Nemica je u razgovoru za „Bild“ rekla da Olise nije razgovorao s njom od rođenja ćerkice Alije Nur, a beba sad ima 20 meseci.

- Koliko bezosećajni možete da budete prema svom detetu - pitala je 34-godišnja Fatima, deceniju starija od asa Bajerna, i naglasila da Olise, koji se sa saigračima oprostio od Amerike utakmicom za istoriju, ne želi da vidi dete, niti da šalje novac, već komunicira isključivo preko advokata.

Prvobitno predložena alimentacija od 836 evra mesečno kasnije je povećana na 2.000, ali Fatima tvrdi da nije bilo nikakve uplate.

Žena poreklom iz Maroka živi u Diseldorfu i kaže da je upoznala Olisea 2022. Bili su u vezi dve godine. Dve nedelje pošto su raskinuli otkrila je da je trudna, a test očistva u Minhenu - na insistiranje fudbalera - pokazao je da otac reprezentativac zemlje koja je enormno povećala prodaju dresova u odnosu na prethodno Svetsko prvenstvo.