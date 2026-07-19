Olise je sa ukupno sedam asistencija tako nadmašio učinak legendarnog Brazilca Pelea, koji je imao šest.

Pele je još davne 1970. godine u Meksiku postavio rekord, koji do dan danas niko nije oborio, kada je upisao šest asistencija.

Istorijski trenutak dogodio se u meču za treće mesto, kada je Olise dva puta uspešno uposlio Kilijana Mbapea, što mu je bilo dovoljno da se osami na vrhu večne liste.

Mladi vezista sada zauzima visoko mesto i u ukupnom poretku najboljih asistenata u istoriji Mundijala. Sa trenutnih sedam asistencija, on zaostaje samo pet koraka za rekorderom Lionelom Mesijem.

S obzirom na to da će na narednom Svetskom prvenstvu 2030. godine Olise imati tek 28 godina, fudbalski analitičari predviđaju da bi i Mesijev apsolutni rekord mogao biti ugrožen.

Francuska je poražena od Engleskeu borbi za treće mesto rezultatom 6:4.