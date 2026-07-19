Fudbaleri Španije i Argentine će se večeras od 21 sat u Nju Džersiju boriti za titulu prvaka sveta.

Prema prvim kvotama vodećih svetskih kladionica, "crvena furija" ulazi u ovaj meč kao favorit. Kvota da će aktuelni prvak Evrope osvojiti titulu, računajući eventualne produžetke i penale, kreće se oko 1,60, dok je koeficijent na trijumf Argentine između 2,25 i 2,35.

Kada je reč o ishodu u regularnih 90 minuta, pobeda Španije plaća se oko 2,30, remi je oko 3,00, dok je kvota na pobedu Argentine između 3,50 i 3,70.

Kladionice očekuju tvrdu i neizvesnu utakmicu sa malim brojem golova. Kvota na manje od 2,5 gola iznosi oko 1,60, dok je opcija da će oba tima postići pogodak nešto manje verovatna prema procenama bukmejkera.

Iako je Argentina branilac titule i aktuelni svetski šampion, kladionice više veruju Španiji. Ostaje da se vidi mogu li Lionel Mesi i drugovi da demantuju bukmejkere i ponove uspeh iz Katara.