Španski fudbaler Alehandro Baena Rodrigez, poznatiji kao Aleks Baena, postao je prvi igrač u istoriji koji je ujedinio titule na Mundijalu, Olimpijskim igrama i Evropskom prvenstvu.

- Osvajač Svetskog prvenstva. Evropski šampion. Osvajač olimpijske zlatne medalje. Jedini. U celokupnoj istoriji fudbala. Alehandro Baena Rodrigez - stoji u današnjoj objavi njegovog kluba, madridskog Atletika.

Baena (25) je prošlog leta došao u Atletiko iz Viljareala za 42 miliona evra. Za špansku reprezentaciju odigrao je 24 utakmice na kojima je dao tri gola. Na tek završenom Mundijalu dao je jedan gol, u pobedi 1:0 nad Urgvajem u grupnoj fazi.

Novi rekorder je 2024. godine do 14. jula i finala EP bio deo A tima "crvene furije", da bi samo 10 dana kasnije zaigrao i za olimpijsku selekciju sa kojom je osvojio zlato u Parizu. U finalu je protiv Francuske dao gol u regularnom toku meča koji je okončan rezultatom 3:3, a Španija je posle produžetaka pobedila 5:3.