Iako je temperatura sve do subote bila paklena, dan pred finale stiglo je veliko osveženje i nad gradom su se nadvili tmurni oblaci, pucali su gromovi.

Međutim, ništa od toga nije upropastilo žurku upornih Argentinaca, koji su potpuno preplavili Njujork i daće veliku podršku "gaučosima" u finalu protiv Španije.

Argentinci su dan pre meča imali tradicionalni "Banderazo", koji se održao na "Tajms skveru", u srcu Njujorka. Okruženi najskupljim bilbordima na svetu, Argentinci su napravili najveću žurku trenutno na celoj planeti.

Toliko je "Tajms skver" bio pretrpan, da je policija morala gvozdenim ogradama da blokira prolaze, pa su mnogi, koji nisu mogli da priđu centralnoj grupi, pravili svoje manje žurke u svojim grupama u okolnim ulicama.