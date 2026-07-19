Večeras od 21 sat će se odigrati finale Svetskog prvenstva u fidbalu između Španije i Argentine. "Crvena furija" se bori za drugu titulu prvaka sveta, dok će "gaučosi" predvođeni Lionelom Mesijem pokušati da ponove uspeh iz Katara od pre četiri godine i po četvrti put pokore planetu.

Nadao se Kristijano Ronaldo da će uspeti da odvede Portugal do samog kraja, ali je njegov tim eliminisan u osmini finala i to upravo od Španije.

Ipak, deluje da je Ronaldo preboleo ispadanje sa Mundijala. Nekadašnji fudbaler Mančester junajteda i Real Madrida provodi vreme sa porodicom, a njegova supruga, Georgina Rodrigez objavila je video u kom uživaju na bazenu jedne od luksuznih vila.