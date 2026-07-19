Crno-beli su na gostovanju Zemunu u Ubu ispustili prednost i primili gol u trećem minutu nadoknade za konačnih 2:2, pa je trener Saša Ilić posle meča imao mnogo razloga za nezadovoljstvo.

Strateg Partizana najpre je čestitao rivalu na osvojenom bodu, a zatim istakao da je njegova ekipa dobro izgledala samo u uvodnom delu susreta.

-Čestitam Zemunu na osvojenom bodu i želim mu sreću u nastavku prvenstva. Što se tiče Partizana, u prvih 20, 25 minuta smo igrali kao što očekujem, a kasnije to nije izgledalo kako smo planirali i želeli. Pred kraj utakmice bilo je dosta anarhije, nekih čudnih pokušaja mojih igrača. Da li ih je atmosfera ponela... Delovali smo kao da ne igramo za bodove, nego prijateljsku utakmicu. To je Zemun osetio i kaznio na kraju - rekao je Ilić na konferenciji za medije.

Govorio je i o učinku rezervista Šake Traorea i Žea, koji su po ulasku na teren uneli živost u igru, ali smatra da to nije bilo dovoljno.

-Ne toliko. Ljudi moraju da shvate da je Partizan mnogo veliki klub i da se u Partizanu ne trpe određena zabavljanja, a to nas je na kraju i koštalo boljeg rezultata. Sigurno je da su Že i Šaka uneli novu energiju, ali neki njihovi potezi na terenu su bili takvi da tako jednostavno ne sme da se ponaša igrač Partizana, pogotovo pri aktivnom rezultatu koji smo imali.

Crno-bele već za nekoliko dana očekuje novi izazov. U četvrtak će na svom stadionu dočekati luksemburški Uni Štrasen u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, dok će potom u drugom kolu Superlige ponovo gostovati, ovoga puta ekipi Mačve.