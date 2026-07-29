Novi Pazar mogao bi uskoro da dobije jedno od najzvučnijih pojačanja u aktuelnom prelaznom roku. Kako javlja portal Tri K iz Novog Pazara, makedonski reprezentativac Stefan Ristovski nalazi se veoma blizu dogovora sa klubom sa Jošanice.

Navodi istog izvora govore da bi desni bek uskoro trebalo da završi svoju epizodu u Sarajevu i karijeru nastavi u Superligi Srbije. Pregovori su, kako se ističe, u poodmakloj fazi, ali zvanične potvrde transfera za sada nema.

Ristovski iza sebe ima bogatu međunarodnu karijeru. Fudbalsku afirmaciju u regionu stekao je u Rijeci, dok je najveći trag ostavio u Dinamu iz Zagreba, gde je bio jedan od lidera ekipe i kapiten.

Tokom karijere igrao je i u Italiji za Parmu, Krotone, Frosinone i Latinu, zatim u portugalskom Sportingu iz Lisabona, a dugi niz godina standardan je član reprezentacije Severne Makedonije.