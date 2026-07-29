Srpski reprezentativac Jan-Karlo Simić mogao bi ovog leta da napusti Al Itihad i pređe u Espanjol. Kako prenose španski mediji, pregovori između dva kluba ušli su u završnu fazu, a sve ukazuje na to da je posao blizu realizacije.

Naime, plan je da mladi defanzivac stigne na jednogodišnju pozajmicu, uz opciju otkupa ugovora koja ne bi bila obavezna. Navodi se da je Simić već dao zeleno svetlo za prelazak u redove španskog prvoligaša, dok ni Al Itihad nema ništa protiv rastanka, pošto srpski štoper više nije u prvom planu.

Simić je u Al Itihad stigao prošlog leta iz Anderlehta. Najpre je nastupao kao pozajmljen igrač, da bi saudijski klub potom aktivirao klauzulu i za njegov transfer izdvojio 15 miliona evra. Međutim, dolaskom novog trenera Jensa Visinga izgubio je mesto u planovima ekipe, pa klub sada želi da mu omogući povratak u Evropu kako bi ponovo dobio veću minutažu i povećao tržišnu vrednost.

Ovaj 21-godišnjak je prošao omladinsku školu Štutgarta. Potom je igrao u Milanu, a punu igračku afirmaciju je ostvario u Anderlehtu.

Prema istim izvorima, Espanjol je spreman da preuzme deo njegove plate, a ni sam fudbaler navodno nema ništa protiv finansijski skromnijih uslova kako bi se transfer realizovao. Ukoliko ne bude nepredviđenih prepreka, posao bi trebalo da bude završen tokom avgusta.