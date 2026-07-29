Srpski fudbaler Luka Jović potisaće novi ugovor sa Aekom.

Kako javljaju grčki mediji, Jović će sa Atinjanima produžiti saradnju na još tri sezone.

Prošle sezone je postigao 21 gol u svim takmičenjima, od toga 16 je postigao u superligi Grčke, bio najbolji strelac prvenstva i jedan od najzaslužniijh za titulu Aeka.

Otuda, za sve što je postigao, i nagrada za Jovića od kluba - najveći ugovor u grčkom fudbalu.

Grci pišu da će srpski napadač sa produžetkom saradnje zaraditi devet miliona evra (bez bonusa) kada krene da mu teče novi ugovor u trajanju od tri godine.

Ta suma novca učiniće ga najplaćenijim fudbalerom u Grčkoj.