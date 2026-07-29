Lamar Stivens je prošle nedelje predstavljen kao novo pojačanje Partizana. Američki košarkaš je dugi niz godina igrao u NBA ligi, prošle sezone je nastupao za Pariz, a u naredne dve godine će nositi crno-beli dres.

Stivens je svestan u kakvu košarkašku sredinu dolazi. Ističe da će dati sve od sebe da opravda poverenje i da želi da ga u Beogradu pamte kao velikog borca koji ostavlja srce na terenu.

- Kada ljudi gledaju kako igram, želim da vide nekoga ko je veoma strastven zbog košarke i ponosan što nosi dres Partizana. Nekoga ko igra sa ogromnim srcem i ko je pravi borac. Da mogu da pomognem za pobede koliko god je moguće - rekao je Stivens u obraćanju na društvenim mrežama i nastavio: