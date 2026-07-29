Lamar Stivens je prošle nedelje predstavljen kao novo pojačanje Partizana. Američki košarkaš je dugi niz godina igrao u NBA ligi, prošle sezone je nastupao za Pariz, a u naredne dve godine će nositi crno-beli dres.
Stivens je svestan u kakvu košarkašku sredinu dolazi. Ističe da će dati sve od sebe da opravda poverenje i da želi da ga u Beogradu pamte kao velikog borca koji ostavlja srce na terenu.
- Kada ljudi gledaju kako igram, želim da vide nekoga ko je veoma strastven zbog košarke i ponosan što nosi dres Partizana. Nekoga ko igra sa ogromnim srcem i ko je pravi borac. Da mogu da pomognem za pobede koliko god je moguće - rekao je Stivens u obraćanju na društvenim mrežama i nastavio:
- Čuo sam da su navijači Partizana jedni od najstrastvenijih na svetu. Za one koji ne znaju, ja sam iz Filadelfije, tako da me sve ovo podseća na grad iz kojeg dolazim. Očekivanja, ljubav i podrška koju pružaju. Traže da budeš najbolja verzija sebe svake večeri, da ostaviš sve na parketu. Nositi dres sa ponosom je ono što se traži i u Filadelfiji. Uzbuđen sam što ću predstavljati grad na pravi način, da ostavim srce na terenu.
Za njega ne postoji izgubljena lopta ili izgubljena utakmica pre poslednjeg sudijskog zvižduka.
- Svaki posed kao da je poslednji. Nijednu akciju neću uzeti zdravo za gotovo. Nema veze da li je prva ili poslednja četvrtine. Borba se ne dovodi u pitanje. Svakog dana moraš da ostaviš najviše što možeš. Takav sam oduvek bio, dolazim iz Filadelfije gde moraš da budeš čvrst.
Šta očekuje u Partizanu?
- Verujem da je Partizan spreman da se bori i pobeđuje u ovoj ligi, jer mislim da kreće od vrha pa nadole. Od organizacije, preko trenera, igrača… Pričao sam sa svima i shvatio da je to ono što ovaj klub predstavlja.
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