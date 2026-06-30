U emisiji „Box2Box by Betsson“, novinari Ilijas Kalonas i Antonis Oikonomidis govorili su o novom ugovoru napadača kluba iz Atine, kojim će postati najplaćeniji fudbaler u Grčkoj.

Odbrojavanje do produžetka saradnje je počelo, pošto su dve strane postigle dogovor o novom ugovoru do leta 2029. godine, a Jović će dobiti značajno povećanje plate.

Prema njihovim navodima, Jović će imati povišicu od najmanje 20 odsto u odnosu na sadašnja godišnja primanja, što znači da će zarađivati više od tri miliona evra po sezoni.

Dvadesetosmogodišnji napadač je u Atinu došao iz Milana i imao je ključnu ulogu u osvajanju šampionske titule sa 17 golova i dve asistencije u 29 utakmica. U svim takmičenjima zabeležio 21 pogodak i tri asistencije na 43 meča.