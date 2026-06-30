Mladi vezista Partizana našao se na meti Bolonje, koja je već uspostavila kontakt sa crno-belima i zastupnicima talentovanog fudbalera, prenosi italijanski transfer ekspert Fabricio Romano.

Iako zvanična ponuda još nije stigla u Humsku, očekuje se da italijanski klub u narednim danima konkretizuje interesovanje.

- Bolonja je uspostavila direktan kontakt sa Partizanom kako bi dovela Ognjena Ugrešića. Talentovani srpski vezista zainteresovan je za transfer, a pregovori između klubova su u toku - piše Romano.

Ugrešić se trenutno sa Partizanom nalazi na pripremama u Sloveniji, ali nije isključeno da ovog leta promeni sredinu i karijeru nastavi u jednoj od najjačih evropskih liga. Prema Transfermarktu, njegova vrednost iznosi 10 miliona evra, što ga čini jednim od najvrednijih aduta crno-belih na tržištu.

Prošle sezone, Ugrešić je odigrao 44 utakmice u svim takmičenjima, postigao osam golova i zabeležio četiri asistencije, a u međuvremenu je upisao i debi za A reprezentaciju Srbije.