Fudbalska reprezentacija Francuske, trijumfovala je protiv selekcije Švedske rezultatom 3:0 i tako obezbedila plasman u osminu finala prvenstva sveta.

Dva gola je postigao Kilijan Mbape i jedan Barkola, pa će tako petlovi igrati protiv Paragvaja u narednoj fazi, koji su priredili mega senzaciju pobedivši Nemačku posle boljeg izvođenja penala.

Samo na početku utakmice na stadionu "Metlajf" u Njujorku, Šveđani su bili konkretniji i parirali protivniku. To je bilo svega prvih 10-15 minuta, a onda je polako počela da se menja slika na terenu.

Vicešampion sveta iz 2022. godine je preko najveće zvezde, Kilijana Mbapea, kao i Olisea, ređao dosta dobrih prilika.

Kilijan je u 32. minutu propustio na neverovatan način da doše do pogotka, pogodio je u stativu. Zatim, stativa se "petlovima" ponovo isprečila i u 36. minuu, a ovoga puta Olise nije bio precizan.

Potpuni presing Francuza je u tim trenucima nagradio golom Kilijan Mbape, izveo je pravu magiju u 45. minutu i doneo prednost svojoj selekciji.

Skraćeni korner Olisea i Dembelea, lopta dolazi do Mbapea, koji je predriblao Đokereša u kaznenom prostoru i smestio loptu u dalji ugao gola.

Imali su odmah Šveđani dobru priliku u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena. Ali, Stroud je nekontrolisano šutirao, a imao je dobru poziciju unutar kaznenog prostora...

I u drugom poluvremenu su Francuzi nastavili ofanzivno, pritiskali su rivala.

Novi gol, drugi na meču je pogodio Mbape u 74. minutu za 3:0, a njegov ukupno šesti na ovom prvenstvu, koliko ima trenutno i Argentinac, Lionel Mesi.

To je bio i konačan rezultat meča i ubedljiva pobeda galskih petlova.

Francuska - Švedska (3:0)

Stadion: "Metlajf" (Njujork)

Sudija: Deni Dezmond Makeli

Francuska: Manjan - Kunde, Upamekano, Saliba, Dinj - Čuameni, Rabio - Dembele, Olise, Barkola, Mbape



Švedska: Videl - Laberbilke, Lindelef, Svenson, Strud, Gudmunson - Bergval, Ajari - Elanga, Isak, Đekereš



Drugo poluvreme:

Francuska je u osmini finala!

90. minut - Četiri minuta u nadoknadi!

84. minut - Izlazi sjajni Kilijan MbapStigao je Mesija po golovima na ovom prvenstvu, ali se neće tu zaustaviti sigurno

89. minut - Sjajan udarac Đekereša, ali brani lako to Manjan!

74. minut - Kilijan Mbape! Šesti gol neverovatnog Francuza na ovom prvenstvu, koliko ima i Mesi trenutno, a ukupno 18. na Mundijalima! (3:0)

71. minut - Odlična kontra Francuza, Mbape je asistirao za Olisea, ali je ovaj mlako šutnuo, lak posao za golmana Švedske

67. minut - Pauza za osveženje

61. minut - Olise je lepo šutirao, gađao je u dalji ugao, ništa od ove prilike za "petlove"

53. minut - Goool! Barkola je strelac za Francuze! Dominacija petlova se nastavlja! - 2:0

POLUVREME!

Prvo poluvreme:

45+2 - Au, umalo da Šveđani dođu do izjednačenja!

45. minut - Sjajan gol! Francuski mađioničar, Kilijan Mbape je izveo još jednom svoju magiju! - 1:0

36. minut - Au, Olise je sada pogodio stativu! Koliko sada prilika propuštaju Francuzi!

33. minut - Sada i za Rabioa sjajna prilika, ostavili su mu mnogo prostora Šveđani, ali je promašio

32. minut - Neverovatna prilika za Mbapea! Bio je potpuno sam, ali nije uspeo da pogodi u gol, već samo u stativu!

30. minut - Za razliku od početka meča kada su Šveđani bili konkretniji, sada su Francuzi preuzeli inicijativu

20. minut - Pogodio je Kilijan Mbape, ali ipak je dosuđen ofsajd

19. minut - Barkola je pokušao, Prava solo akcija krilnog fudbalera PSŽ-a. Krenuo je sa polovine terena, išao je sam, a onda je u završnici šutirao jako loše

15. minut - Sada dobra prilika i za Francuze preko Luek Dinja, pokušao je sa velike distance, ali brani golman Švedske

11. minut - Ono što je posebno zanimljivo, Švedska je u ovim trenucima konkretnija

3. minut Prvi pokušaj na utakmici od strane Isaka, brani Menjon

1.minut - Počela je utakmica u Njujorku!

22.58 - Intonirane su himne, sve je spremno za meč!

22.30 - Dolazak Francuza:

22.15 - Ovo startnih 11 Švedske:

22.10 - Tim Francuske:

22.00 - Švedska sa druge strane dolazi rasterećena, ali sa jasnim ciljem da iskoristi svaku priliku za iznenađenje



21.55 - Francuska ulazi u meč kao jedan od glavnih kandidata za titulu i pokušaće da potvrdi kvalitet u nokaut fazi turnira



21.53 - Utakmica se igra u Nju Džersiju, a pravdu na meču deliće arbitar Deni Dezmond Makeli

21.50 - Fudbaleri Francuske i Švedske sastaju se u meču 1/16 finala Svetskog prvenstva, u duelu koji donosi direktan okršaj favorita i autsajdera za plasman u osminu finala.

21.45 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču Francuske i Švedske. Uz sport.alo saznajte ko će se plasirati u osminu finala Mundijala, Francuzi ili Šveđani.