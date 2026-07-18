Luka Jović je fantasičnim partijama u dresu AEK-a privukao pažnju brojnih klubova.

Srpski napadač je prošle sezone na 43 utakmice postigao 21 gol i bio jedan od najboljih igrača u timu Marka Nikolića koji je osvojio titulu prvaka Grčke.

To nije promaklo mnogim klubovima koji su sada zainteresovani za Srbina. Ruski mediji izveštavaju da je Zenit ozbiljan u nameri da dovede nekadašnjeg napadača Real Madrida i Milana, ali nije jedini zainteresovan. U igri su još neki ruski klubovi, ali se navodi i da ga u svojim redovima želi holandski PSV, prenosi "Euro Football".

Jović sa atinskim klubom ima ugovor do 2027. godine iako je bilo nagoveštaja da bi saradnju, posle sjajne sezone, mogao da produži čak do 2029. Njegova vrednost se procenjuje na devet miliona evra, a ruski klubovi su među retkima koji mogu da izdvoje ovu cifru.

Ipak, odluka je na AEK-u i pitanje je da li grčki klub želi da pusti svog prvog napadača.