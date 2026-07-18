Džordan Nvora je prošle sezone pružao sjajne partije u dresu Crvene zvezde što nije prošlo nezapaženo. Nigerijski košarkaš ima ugovor sa crveno-belima i za narednu godinu, ali za njega postoji veliko interesovanje.

Nvora je bio na meti mnogih klubova ovog leta, hteo ga je Hapoel koji je bio spreman da plati i obeštećenje za njega, dok su iz Zvezde u nekoliko navrata rekli da bi Nvora mogao da ode samo u NBA ligu.

Sada se oglasio Nigerijac i ostavio misterioznu poruku.

On je putem svog naloga na društvenoj mreži "X" ostavio samo emotikon peščanog sata, očigledno najavljujući nešto, samo je pitanje šta.

Navijači Zvezde su se na istoj mreži odmah zapitali o čemu se radi. Jedni se nadaju da se ipak radi o novom ugovoru koji će ga zadržati na Malom Kalemegdanu, dok se neki i pribojavaju da je u pitanju odlazak iz kluba.