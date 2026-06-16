Američko-nigerijski košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora dobio je laskavo priznanje Asocijacije igrača Evrolige (ELPA). Njega su kolege izabrale za igrača koji je pokazao najveći napredak u tek završenoj sezoni.

Ova nagrada dolazi kao potvrda značajnog skoka u njegovoj igri. Dok je prošle sezone u dresu Efesa prosečno beležio 7,6 poena, 3,3 skoka i 0,8 ukradenih lopti na 34 meča, ove sezone je u crveno-belom dresu bio znatno produktivniji. Na 29 odigranih utakmica, Nvora je imao prosek od 16,9 poena, 4,4 skoka, 1,6 asistencija i 1,1 ukradene lopte.

Nvora je od svojih kolega dobio 33 odsto glasova u ovoj kategoriji.

ELPA je istog dana dodelila još nekoliko priznanja. Trejl Lajls iz Real Madrida proglašen je za najboljeg šestog igrača sa 38,5 posto glasova, dok je Serhio de Larea iz Valensije ubedljivo osvojio titulu najboljeg mladog igrača sa čak 73,4 posto glasova.