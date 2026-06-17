Fudbaleri Norveške savladali su Irak rezultatom 4:1 u utakmici prvog kola I grupe na Svetskom prvenstvu.

Bila je ovo utakmica na kojoj je jedan od najboljih igrača na svetu pokazao klasu.

Erling Haland pogađao je u 29. i 43, a Leo Ostegard u 76. i Ajmen Husein (autogol) u 90+6. minutu za Norvešku, dok je strelac za Irak bio napadač koji je postigao autogol Husein u 39. minutu.

Drugo poluvreme je bilo znatno mirnije nego prvo. Norvežani su suvereno održavali prednost i bilo je jasno ko će upisati tri boda.

Prethodno, Francuska je u prvom meču grupe savladala Senegal 3:1. U drugom kolu sastaju se: Francuska - Irak i Norveška - Senegal.