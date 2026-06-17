Gde je i šta radi Nejmar?

Podsetimo, brazilska javnost od objavljivanja spiska ne štedi kritike na račun reprezentacije, pošto je od prvog momenta bilo jasno da povreda Nejmara nije baš onakva kako se prvobitno opisivalo.

I pored toga što Nejmar često ima podršku navijača, ovoga puta se sve okrenulo. Cela nacija je besna zbog svega što se dešava sa velikom zvezdom fudbala. Nikome nije jasno zašto je Nejmar tu i zašto zauzima mesto nekom zdravom igraču.

Brazil nije pobedio Maroko, pa je posle ove utakmice pritisak na selekciju još veći.

Ostaje da se vidi da li će Nejmar moći na teren i kad.