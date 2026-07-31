Crvena zvezda je imala veoma turbulentnu sezonu. Crveno-bele je na startu sezone vodio Janis Sferopulos, ali je ekspresno dobio otkaz zbog loših rezultata. Privremeno ga je odmenio Tomislav Tomović, pre nego što je kormilo preuzeo Saša Obradović, a nakon njegovog odlaska sezonu je neslavno završio Milan Tomić.

Tomović je brzo posle dolaska Obradovića otišao sa Malog Kalemegdana. Sada je u razgovoru za Basketball Sphere pričao i o emotivnom rastanku od crveno-belih i istakao je da nije imao dilemu kada je stigla ponuda, jer je želeo da se osamostali kao glavni trener.

- Ja sam dobio ponudu sredinom sezone da se prebacim u Rusiju, da konačno dobijem šansu da budem glavni trener i stvarno je taj moment negde najviše presudio jer sam ja to dosta dugo čekao. Bio sam na najvišem nivou evropske košarke kao asistent i radio svoj posao najbolje što znam kako bih pomogao timu i svim glavnim trenirama s kojima sam radio.

- Želeo sam da se pojavi neka dobra prilika, koja je stvarno dobra, a ne samo da bih negde otišao. Reprezentovali su mi Lokomotivu kao jedan projekat koji jeste to što sam želeo. Iako ne igraju evropska takmičenja i sve to, to je i dalje klub sa velikom tradicijom i velikim uspesima godinama unazad, na raznim nivoima. Ne tako davno su i u Evroligi imali značajan uspeh i plasman na Final Four.

- Cela ta priča i ceo taj moment, istorije kluba je za mene bio baš značajan. Top 4 kluba u Rusiji i nisam imao dilemu da li to treba da prihvatim ili ne. Stvarno sam onako želeo da se dogodi takvo nešto i kad se dogodilo nisam imao dilemu koliko god mi je bilo teško da odem u tom trenutku iz Crvene zvezde. U Zvezdi sam stvarno imao prelepe neke momente i iskustva rada sa svim tim trenerima, ali došao je trenutak da se osamostalim u smislu toga da budem glavni trener.

- Na kraju dana, zbog toga sam i počeo da se bavim ovim poslom kojim se bavim. Postoje treneri koji se bolje osjećaju u ulozi pomaćnika i to im je negde opredeljenje za ceo život i ja stvarno to poštujam, jer znam koliko je težak posao biti asistent. Koliko je tu posla nekog koji malo ko vidi i zna, ali za mene ovo je bilo stvarno neki moj lični san i krenuo sam tim putem. Dolazak u Lokomotivu je bio novitet, period adaptacije, nova ekipa. Nova liga - rekao je Tomović.