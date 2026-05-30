Crveno-beli su izgubili od Spartaka u polufinalu fajnal-fora Superlige Srbije u Nišu i tako na neslavan način završili sezonu.

Spartak je slavio pogotkom Olivijea Hanlana u psoeldnjim sekundama, Nvora je potom probao sa više od pola terena, ali nije bio ni blizu. Nigerijski košarkaš je posle meča sumirao utiske.

- Rekao bih da ovo nije kraj kakav smo želeli. Težak, baš težak poraz. Mislim, Hanlan je pogodio težak šut u završnici. Mogli bismo da kažemo da nismo ni smeli da se nađemo u toj situaciji pre toga, ali pogodili su težak šut i sada oni igraju u subotu ili nedelju - rekao je Nvora.

Šta se dogodilo u ovom drugom delu sezone i kako misliš da možete da naučite iz toga za sledeću sezonu? Pretpostavljam da ćeš i ti biti ovde sledeće sezone.

- Da, ima mnogo toga da se nauči iz ove sezone. Mnogo stvari se promenilo. Igrali smo na različite načine u odnosu na to kako smo počeli sezonu. I to je rezultat mnogo različitih faktora. Desilo se tako kako se desilo. Ali lično mislim da imam mnogo prostora za napredak. Mislim da je ovo bio korak napred za mene. Ne mislim da sam dostigao svoj maksimum. Mislim da je ovo samo delić igrača kakav mogu da budem u Evropi. Ovog leta ću sve shvatiti ozbiljno i postati još bolji igrač nego što sam bio ove godine. Mislim da postoji mnogo više stvari koje mogu da uradim da pomognem timu u jednoj utakmici. Ovaj osećaj sada nije dobar i iskreno ne želim ponovo da budem u ovoj poziciji - istakao je Džordan Nvora.