Nemački teniser je u trećem kolu savladao Kventana Alisa sa 3-1, po setovima 6:4, 6:3, 5:7, 6:2, posle više od tri sata igre.

Zverev je nakon eliminacije Novaka Đokovića i Janika Sinera sada ubedljivo prvi favorit za titulu na Rolan Garosu i ima istorijsku šansu da konačno osvoji prvi grend slem trofej. Do sada je igrao tri finala na najvećim turnirima, ali je sva tri puta poražen.

Treći reket sveta je bez previše problema dobio prva dva seta i imao je odličnu priliku da u trećem završi posao. Međutim, propustio je dve brejk lopte i brzo je stigla kazna. Alis je napravio brejk i zatim uveo meč u četvrti set.

Ipak, Zverev nije dozvolio dramu u ovom delu igre i sa dva brejka je rutinski priveo meč kraju.

U osmini finala će igrati sa Holanđaninom Jesperom de Jongom, koji je iznenadio Rusa Karena Hačanova.