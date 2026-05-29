Ženski tenis još jednom je pokazao svoje nepredvidivo lice na Rolan Garosu. Julija Starodubceva, devojka o kojoj je pre samo dva dana pričao ceo Pariz nakon što je eliminisala drugu teniserku sveta, Elenu Ribakinu, doživela je bolno prizemljenje.

Nju je u dva seta savladala Kineskinja Vang Šiju, trenutno tek 148. igračica na WTA listi – 6:3, 7:5.

Svega 48 sati nakon što je napravila najveću senzaciju dosadašnjeg toka turnira izbacivši Ribakinu, Starodubceva (55. na listi) ušla je u meč kao apsolutni favorit. Ipak, breme tog uspeha kao da je bilo preteško.

Meč je počeo serijom brejkova, ali je Vang Šiju prva uspela da stabilizuje svoj servis. Kineskinja je iskoristila nervozu Ukrajinke, vezala nekoliko gemova i rešila prvi set u svoju korist sa ubedljivih 6:3.

Drugi set doneo je mnogo veću borbu. Starodubceva je u jednom trenutku delovala kao da se vraća u život, imala je prednost i činilo se da ćemo gledati treći set. Međutim, pri rezultatu 5:5, Vang je ponovo dodala gas, napravila ključni brejk, a potom hladnokrvno odservirala za veliku pobedu i plasman u narednu rundu.

Podsetimo, Starodubceva je u prošlom kolu šokirala planetu kada je eliminisala jednu od glavnih favoritkinja za titulu, Elenu Ribakinu. Tada je izgledalo da je Ukrajinka spremna za dalek domet u Parizu, ali se ispostavilo da je emotivno i fizičko pražnjenje nakon tog trijumfa bilo preveliko.