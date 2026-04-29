Centar Crvene zvezde je dobio srpski pasoš pred početak četvrtfinala Košarkaške lige Srbije, kako bi mogao da nastupa kao domaći igrač u prvenstvu, ali i u Kupu Radivoja Koraća. Slično je uradio i Partizan sa Žofrijem Lovernjom, tako da ovakva pojava nije retkost.

Upravo je to bio povod za Nvorinu šalu. Najbolji strelac Zvezde je na Instagramu objavio fotografiju saigrača i uz nju dodao natpis 'Izundić', što je, bez sumnje, nasmejalo mnoge navijače crveno-belih.

Podsetimo, Zvezda je slavila na startu četvrtfinale serije protiv Zlatibora rezultatom 112:73.