Fakundo Kampaco je sa 21 poenom predvodio Real ka pobedi. Trej Lajls je dao 13, Mario Hezonja 11, a Gabrijel Dek 10.



Antonio Blekni je sa 25 poena bio najefikasniji u Hapoelu, 21 poen je dao Dan Oturu, 15 Vasilije Micić, a 14 Kris Džons.

Real je od početka meča dominirao terenom, pa je lako stekao dvocifrenu prednost, uprkos činjenici da je u ranoj fazi utakmice zbog povrede izašao Valter Tavareš. U drugom poluvremenu isključen je trener gostiju Dimitris Itudis. Dva ipo minuta pre kraja Real je imao plus 13 - 86:73, ali se malo opustio pa su gosti serijom 9:0 poraz učinili manjim.

Drugi meč serije igraće se u petak, takođe u Madridu. Klub koji prvi stigne do tri pobede plasiraće se na Fajnal for u Atini.