- Formalne kolone vozila gde je saobraćaj zaustavljen rezervisane su za šefove država. Pošto čelnik Fife ne ispunjava standarde međunarodno zaštićenih osoba koji bi opravdali takvu pratnju, (zatvaranje puteva, raskrsnica, nepoštovanje saobraćajnih uređaja), zahtev je odbijen - rekao je zamenik šefa policije Don Čepmen, navodi se u saopštenju.

Fifa ove nedelje održava sastanke u Vankuveru, jednog od 16 gradova domaćina predstojećeg Svetskog prvenstva.



Kongres Fife održaće se u četvrtak.



Svetsko prvenstvo igraće se od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku.