Fudbaleri Bosne i Hercegovine i Kanade odigrali su nerešeno 1:1 u prvom meču B grupe na Svetskom prvenstvu.

Jovo Lukić doveo je selekciju BiH do prednosti u 21. minute i postigao prvi gol za svoju selekciju na ovogodišnjem Mundijalu. Ne samo prvi na Mundijalu, već i svoj prvenac u dresu ove selekcije što je samo po sebi veliki uspeh.

Momak rođen u Šapcu postao je pravi hit na Balkanu jer je ovo njemu bio prvi zvaničan meč u dresu reprezentacije i kada su svi videli Edina Džeka kao startera, Sergej Barbarez je drugačije razmišljao i pogodio.

Lukić je u karijeri nosio dres Borca iz Banjaluke, najvećeg kluba u Republici Srpskoj, a mogao je da završi i u Crvenoj zvezdi ili Partizanu.

Primetili su ga crno-beli na turniru „Dr Milan Jelić“ u Modriči, posle čega je pozvan da dođe u Beograd.

- Zapazili su ga iz Partizana. Išao je na nekoliko proba i sve je bio zadovoljio, ali kako naše procedure idu… treba zadovoljiti i druge kriterijume mimo sportskih. Tako da, nikad nije otišao - rekao je Mitar Lukić za Adriatic Sport.

Gotovo je identično bilo i u slučaju Crvene zvezde, pa se Jovo nije zadržao u prestonici Srbije već je mesto pod suncem tražio u Krajovi i dobio savet da je bolje da bude izbacivač iz noćnog kluba.

- Jovo je otišao u Krajovu. Nije se naigrao u prvoj sezoni i postigao je samo dva gola. Njihovi analitičari koji snimaju i gostuju u podkastima, govorili da je bolje da bude izbacivač iz noćnog kluba nego fudbaler, da je toliko loš… Ali mnogo je radio na sebi, naročito fizički. Njegov otac je u intervjuu koji sam radio sa njim pričao da su ga psihološki ubijale kritike - priča za "Mozzartsport" David Pavlović, sportski novinar iz Banjaluke.

Ipak, javila se Univerzitatea iz Kluža i u potpunosti promenila karijeru, ali i život napadaču iz Šapca.

- Sve ono što nije davao u Borcu, počeo je da daje u Klužu. Ulazio je u šanse, rešavao situacije jedan na jedan. Otišli su u plej-of rumunske lige. Ušli su u poslednju nedelju sezone, igrali finale kupa imali meč za titulu i ispustili su oba trofeja. Ali je Jovo na kraju okončao sezonu kao najbolji strelac lige 18 golova (ukupno 20 u svim takmičanjima). Na početku označen kao izbacivač iz kluba, a na kraju sezone mnogi analitičari su ga proglasili najboljim igračem lige.