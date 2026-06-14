SP2026
Od izbegličkog kampa i bežanja od rata do dresa Bajerna i gola na Mundijalu
Težak put prošao je 20-godišnji fudbaler ne bi li se našao obasjan mundijalskim svetlima.
Fudbaleri Australije pobedili su Tursku rezultatom 2:0 u utakmici prvog kola D grupe na Svetskom prvenstvu.
Strelci za Australiju bili su Nestori Irankunda u 27. i Konor Metkalf u 75. minutu.
Neobičnu priču imao je momak čije ime i prezime ne zvuči australijanski, a koji je postigao prvenac za "kengure" na ovogodišnjem Mundijalu.
To je zato što Irakunda dolazi iz Tanzanije, dok su mu roditelji poreklom iz Burundija.
Težak put prošao je 20-godišnji fudbaler ne bi li se našao obasjan mundijalskim svetlima.
Kada se rodio, prve godine života proveo je sa porodicom u izbegličkom kampu, igrao fudbal na poljanama i na ulici, da bi se ubrzo preselio u Australiju. Tamo je počeo fudbalski da se razvija, igrao za ekipu Adelejda gde ga je opazio minhenski Bajern i kupio ga za 900.000 evra.
Ipak, nije se pokazao mladi napadač u velikom klubu, pa je preko pozajmice u Grashopersu stigao u Votford. Englezi su ga platili 3.000.000 evra i u prvoj sezoni imao je sasvim solidan učinak. Postigao je četiri gola i namestio pet. Ipak, gol na Mundijalu svakako da će mu biti najveći uspeh u dosadašnjoj karijeri.
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