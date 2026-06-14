Brzo su na internetu postale viralne slike i video snimci atraktivne navijačice Bosne i Hercegovine sa stadionu Torontu, a brzo se saznalo i o kome se radi.

Emina Dedić, devojka iz Beča poreklom iz Bugojna pokupila je slavu sa otvaranje Mundijala protiv Kanade.

Emina se ranije uspešno bavila manekenstvom, a 2017. godine ponela je titulu Mis televotinga BiH na zvaničnom izboru za Mis. Nakon tog uspeha, fokus je preusmerila na visoko obrazovanje i izgradnju profesionalne karijere u pravosuđu.

Sada se u Beču bavi advokaturom, pa nudi usluge te vrste ukoliko su vam potrebni.

Njen profil na Instagramu već beleži ogroman skok u broju pratilaca, a nema sumnje da je Emina zvanično ponela titulu jedne od najlepših navijačica ovogodišnjeg Mundijala.