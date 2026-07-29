Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na svom terenu Larn sa 5:0 u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

U prvom meču crveno-beli su slavili sa 4:0, pa tako ukupnim rezultatom 9:0 ide u treće kolo gde će joj rival biti Hapoel Ber Ševa koji je eliminisao Vikingur.

Dejan Stanković bio je izuzetno zadovoljan pristupom njegove ekipe:

- Način na koji smo igrali. Rekli smo da smo favoriti, ali to mora da pokažeš na terenu. Odnos je bio za svu pohvalu. Izigrali su se,trčali, radili su. Sada se spremamo za dalje, prezadovoljan sam.

Sledi Hapoel Ber Ševa.

- Gledali smo i jedne i druge, ali smo želeli da sačekamo do sledeće utakmice, igramo u utorak, imamo vremena i da se odmorimo i da spremimo utakmicu. Jedna ekipa bila je bolja u snazi, Hapoel je dosta talentovan, igraju lep fudbal, i jedan i drugi protivnik su teški na svoj način. Logistički nam je lakše Hapoel, 45 minuta avionom. Hvala svima na ambijentu, uživao sam - zaključio je Stanković.