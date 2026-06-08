Krivična tužba podneta u Parizu optužuje Infantina, bivšeg pravnog direktora FIFA Marka Viligera i bivšeg predsednika revizorskog odbora Domenika Skalu za zlonamerno gonjenje i trgovinu uticajem, preneo je Rojters.



Platini je takođe podneo posebnu građansku tužbu protiv FIFA, tražeći punu finansijsku nadoknadu za, kako tvrdi, interne manevre osmišljene da blokiraju njegov izbor za predsednika FIFA pre više od jedne decenije.

Slučaj proizilazi iz događaja krajem 2015. godine, kada su se pojavili detalji o isplati dva miliona švajcarskih franaka (oko 2,51 milion dolara) koju je FIFA izvršila na račun Platinija, podseća agencija.

Isplatu je 2011. godine odobrio tadašnji predsednik FIFA Sep Blater.

Zbog naknadnih etičkih zabrana bivši kapiten Francuske je uklonjen iz trke za izbor predsednika FIFA, što je otvorilo put Infantinu, tadašnjem generalnom sekretaru UEFA, da dođe na taj položaj 2016.

Platinijeva tužba u Francuskoj usledila je nakon konačne oslobađajuće presude za njega i Blatera od strane švajcarskog saveznog krivičnog apelacionog suda 25. marta 2025. godine.

Presuda je Platinija oslobodila optužbi za prevaru i falsifikovanje, a oslobađajuća presuda je postala pravosnažna u septembru prošle godine.

Platini (70) je nakon oslobađajuće presude rekao da veruje da je čitav slučaj imao za cilj da ga spreči da postane predsednik FIFA, dodajući da je sada previše star da bi se vratio fudbalu.



Prema tužbi, od francuskih istražitelja se zahteva da ispitaju ponašanje zvaničnika FIFA i da li su švajcarski tužioci nepravilno koordinisali upravnim telom tokom prvobitne krivične istrage.



FIFA je ranije negirala bilo kakvu nepravilnost u postupanju u slučaju iz 2015.

FIFA se za sada nije oglasila povodom ovih navoda, navodi Rojters.