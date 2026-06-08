Uoči treće utakmice finala NBA lige između Njujork Niksa i San Antonio Sparsa, šest osoba povređeno je u napadu nožem na železničkoj stanici u blizini Medison skver gardena.
Prema pisanju američkih medija, napad se odigrao u nedelju oko 19 sati, na peronima pet i šest "Pen stejšna", ogromnog železničkog kompleksa smeštenog direktno ispod Medison skver gardena.
Prema informacijama gradske vatrogasne službe, hitna pomoć je na licu mesta zbrinula pet osoba. Jedna je zadobila teške povrede, dve su srednje teško povređene, dok su dve prošle sa lakšim povredama. Pet lica prebačeno je u bolnicu Belevu, dok je šesta žrtva transportovana u drugu bolnicu, a njeno zdravstveno stanje za sada nije poznato.
Dodatni bezbednosni izazov predstavlja i najavljeni dolazak bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa. Zbog toga su u okolini dvorane i okolnim blokovima već ranije raspoređene jake snage Tajne službe, njujorške policije (NYPD) i drugih agencija. Gradske vlasti se za sada nisu zvanično izjasnile o tome da li će ovaj napad izmeniti postojeće bezbednosne protokole za večerašnji spektakl.
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