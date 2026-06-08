Dodatni bezbednosni izazov predstavlja i najavljeni dolazak bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa. Zbog toga su u okolini dvorane i okolnim blokovima već ranije raspoređene jake snage Tajne službe, njujorške policije (NYPD) i drugih agencija. Gradske vlasti se za sada nisu zvanično izjasnile o tome da li će ovaj napad izmeniti postojeće bezbednosne protokole za večerašnji spektakl.