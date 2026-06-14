Košarkaši Njujork Niksa osvojili su prvu titulu NBA šampiona posle 53 godine, treću u istoriji, pošto su u petom meču finalne serije plej-ofa kao gosti savladali San Antonio rezultatom 94:90.

Njujork je slavio u seriji 4:1.

Nadoknadili su "minus 16" iz druge četvrtine (31:15), a do trijumfa ih je predvodio maestralni Džejlen Branson sa 45 poena.

Mikal Bridžis imao je 14, uz četiri asistencije, Džoš Hart 13, uz 11 skokova, a dvocifren je bio još O Dži Anunobi sa 11 poena i osam skokova.

Sa druge strane Dilan Harper ubacio je 22, a Viktor Vembanjama postigao je 19 poena, uz 14 skokova.