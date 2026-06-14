Luka Božić se našao u centru pažnje zbog jedne objave na Instagramu.

Hrvatski košarkaš je podelio "preporuku" knjige, a sporna je sama knjiga pošto se radi o delu "Mein Kampf", koju je napisao Adolf Hitler. Da stvari budu gore, on je ostavio i jedan emotikom, koji je samo pokazao šta on misli o istoj.

Nedugo zatim je obrisao ovu objavu i uputio izvinjenje.

- Zamoljen sam da obrišem svoju Instagram priču, knjigu koju sam čitao. Nisam objavio svoje stavove, već samo knjigu koju sam čitao. Ako sam nekog uvredio, ja se izvinjavam. Samo volim da čitam drugačiju literaturu - rekao je Luka Božić.

Božić je ovdašnjoj javnosti poznat po fantastičnim partijama u dresu Zadra. U sezoni 2022/23 je prosečno beležio 22.1 poena, 9.8 skokova i 6.4 asistencija, a naredne takmičarske godine 20.6 poena, osam skokova i šest asistencija po utakmici.

Bio je MVP regionalnog takmičenja, što mu je obezbedilo transfer u Španiju, gde je nastupao za Leidu, a ove sezone za Granadu, gde je imao prosek od 16.2 poena, 6.6 skokova i 3.1 asistencije.