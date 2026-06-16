Košarkaši Njujork Niksa posle 53 godine osvojili su titulu u NBA ligi.

U finalnoj seriji, franšiza iz "velike jabuke" sa ubedljivih 4:1 savladala je San Antonio Sparse, a vlasnik Džejms Dolan navodno je predložio zanimljivu sugestiju svojim igračima pred plej-of.

Tamošnji podkast „Roommates Show“ prenosi da je 71-godišnji kontrovezrni biznismen savetovao Niksima spartanski dril.

- Pala mi je na pamet ideja da možda treba da se odreknete seksa u narednih 10 sedmica. Spartanci su se odricali takvih stvari kako bi stekli prednost, steknite je i vi! To nije dug period, žrtvujte sve što imate kako biste postali šampioni. Idite kući i razgovarajte sa svojim suprugama. Nemojte im reći da je to bila moja ideja, ali objasnite im da će i one morati da podnesu određene žrtve - citirao je „Roommates Show“ Dolanove reči.