Brazil je na Svetsko prvenstvo stigao kao jedan od glavnih favorita, ali umesto priče o fudbalu, naslovnice su preplavile optužbe i navodna afera predsednika fudbalskog saveza.

Samir Saud, prvi čovek saveza, fotografisan je u Njujorku sa ženom za koju se tvrdi da mu je ljubavnica. Naime, u jednom restoranu na Menhetnu, zavodljivo se smeška fitnes instruktorki Kristini Andrade dok piju vino. Ali, to nije sve. Novinar Leo Dijas, autor skandalozne fotografije, tvrdi da je Saud ženi i ljubavnici finansirao putovanje u Sjedinjene Države sredstvima Brazilskog fudbalskog sveza. On je, inače, 20 godina u braku sa Natalijom Lopez, sa kojom ima troje dece.

Dok javnost bruji o navodnoj prevari, reprezentacija na terenu ne izgleda ni približno moćno koliko se očekivalo. U premijernom meču Grupe C, Brazil je jedva izvukao 1:1 protiv upornih Marokanaca. Afrička selekcija je dugo delovala organizovanije, opasnije i konkretnije, a Brazil je spasao trenutak inspiracije Vinisijusa Žuniora. Čak je i selektor Karlo Anćeloti priznao da njegov tim mora ozbiljno da se popravi nakon bledog izdanja.

Za zemlju koja sanja šestu titulu prvaka sveta, remi sa Marokom dočekan je gotovo kao poraz. Posebno jer su Marokanci još jednom pokazali da njihov istorijski uspon nije slučajnost, već kontinuitet ozbiljnog rada i kvaliteta.