U Laciju vlada veliko nezadovoljstvo nakon još jedne neuspešne sezone. Nebeskoplavi su, uglavnom, gubili od slabije rangiranih timova u prvenstvu, dok su one uslovno rečeno jače ekipe pošteno mučili. Ipak, nedovoljno za pozitivan utisak i krajnji rezultat.

To je rezultiralo revoltom među navijačima koji trenutno sprovode bojkot na tribinama, međutim, prvi čovek kluba Klaudio Lotito ne mari puno.

- Ako tifozi ne žele da dođu na stadion, ne moraju da dođu, niko ne može da ih primora. Možda u Rimu nema puno navijača Lacija, ali ih u ostatku sveta ima i te kako, na primer u Kini - rekao je predsednik Lacija i dodao još žešće:

- Srećan sam ako im ja služim kao mreža socijalne sigurnosti, jer ako se ti kreteni prazne na meni činiće manje krivičnih dela.

Udario je i na fudbalere.

- Da igrači imaju m**a kao ja, pobeđivali bi čim siđu na teren i ne bi ostavljali ni mrvice drugima - poručio je Lotito.