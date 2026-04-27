Golove za Lacio postigli su Luka Pelegrini u 50, Pedro u 80. i Danijel Maldini u 90+6. minutu. Strelci za goste bili su Kingsli Ehizibue u 18. i Artur Ata u 86. i 90+3. minutu.

Srpski fudbaler Petar Ratkov nije igrao za Lacio, pošto je ceo meč presedeo na klupi za rezerve.

Lacio se nalazi na osmom mestu na tabeli italijanskog prvenstva sa 48 bodova, dok je Udineze na 11. poziciji sa 44.

Fudbaleri Lacija će u narednom, 35. kolu gostovati Kremonezeu, dok će Udineze dočekati Torino.

Fudbaleri Kaljarija su ranije danas na svom terenu pobedili Atalantu sa 3:2.