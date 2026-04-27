Domeniko Tedesko nije više trener fudbalera Fenerbahčea, saopštio je večeras turski klub.



U saopštenju se navodi da je Upravni odbor Fenerbahčea doneo odluku da raskine saradnju sa Tedeskom, kao i njegovim stručnim štabom.

- Doneli smo odluku i da raskinemo ugovor sa našim sportskim direktorom Devinom Ezekom i fudbalskim koordinatorom Berkeom Čelebijem. Zahvaljujemo im se na doprinosu našem klubu i želimo im uspeh u budućim karijerama. Pomoćni trener Zeki Murat Gele vodiće prvi tim do kraja sezone - saopšteno je iz Fenerbahčea.

Fudbaleri Fenerbahčea su u nedelju poraženi od Galatasaraja rezultatom 3:0 u meču 31. kola Superlige Turske.

Fenerbahče se trenutno nalazi na drugom mestu na tabeli turskog šampionata sa sedam bodova manje od prvoplasiranog Galatasaraja i to tri kola pre kraja prvenstva.

Tedesko (40) je u septembru prošle godine imenovan za trenera Fenerbahčea. On je ranije bio selektor Belgije, a trenirao je i Lajpcig, Spartak iz Moskve i Šalke.

Fudbaleri Fenerbahčea će u narednom kolu turskog prvenstva dočekati Bašakšehir.