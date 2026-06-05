Predsednik turskog fudbalskog velikana Fenerbahčea Sadetin Saran osuđen je na dve i po godine zatvora zbog podsticanja na ilegalno klađenje, javljaju turski mediji.

Tursko-američki biznismen i sportski funkcioner proglašen je krivim nakon što su vlasti utvrdile da su na video platformi „Es Sport“, koja posluje u okviru njegovog holdinga, emitovane reklame za ilegalne kladionice.

Prema navodima turske novinske agencije Anadolija, Saran je odbacio optužbe i najavio žalbu na presudu. On tvrdi da sporni reklamni sadržaji nisu namerno emitovani, već da su se nalazili na sportskim događajima koji su prenošeni na njegovoj platformi.

Pored zatvorske kazne, Saran je kažnjen i novčano, pa će morati da plati oko 10.500 evra. Ipak, presuda za sada ne podrazumeva njegovo hitno pritvaranje.

Saran je na funkciju predsednika Fenerbahčea došao prošle godine, a prema informacijama iz Turske, nakon izricanja presude mogao bi da podnese ostavku već narednih dana.