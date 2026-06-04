Srpski reprezentativac Dušan Vlahović i definitivno je rešio sve dileme sa Juventusom i jasno je da više neće biti igrač ovog kluba.

Ipak, neće dugo čekati na novi posao jer je Fenerbahče spreman da mu ispuni sve želje.

Kako pišu turski mediji – kandidati za novog predsednika kluba, Aziz Jildirim i Hakan Safi, već su uvrstili 26-godišnjeg golgetera na listu želja i trenutno istražuju uslove pod kojima bi ovaj posao mogao da se realizuje. Pored njih, situaciju oko angažovanja Vlahovića prethodno je pratio i dosadašnji predsednik Sadetin Saran sa svojim upravnim odborom.

Veliki adut Fenerbahčea u potencijalnim pregovorima mogao bi da bude Dušan Tadić. Nekadašnji as istanbulskog tima spreman je da se uključi u proces i svojom preporukom pomogne čelnicima kluba da ubede Vlahovića da karijeru nastavi u Turskoj.