Srpski reprezentativac i kapiten nije imao sjajnu sezonu sa Los Anđeles Klipersima.

Bogdanović je potpuno bio skrajnut van terena od strane trenera ekipe, a nakon završetka sezone boravi u Beogradu. Ipak, zbog ličnih dešavanja moraće da odloži, sada već tradicionalni put u Trevizo na Adidas Eurokamp:

- Nažalost, zbog ličnih razloga, ove godine neću moći da prisustvujem Adidas Eurocampu u Trevizu.

Trevizo je za mene oduvek bilo posebno mesto. Još uvek se sećam kada sam bio jedan od najmlađih igrača na kampu, takmičio se, učio i stvarao uspomene koje su me pratile kroz celu karijeru.

Želim svima sjajan kamp, uživajte u svakom trenutku dok ste tamo i nadam se da ćemo se videti sledećom prilikom koja nam se ukaže! - napisao je Bogdanović na društvenoj mreži "X".

Gde će srpski reprezentativac završiti naredne sezone, ostaje pitanje.