Fudbaler Crvene zvezde Daglas Ovusu bio je blizu prelaska u Viktoriju Plzenj, ali je taj transfer propao.

Međutim, onda se pojavila priča da bi mogao da na pozajmicu u neki od klubova iz Superlige Srbije. Ipak, ni to nije opcija.

Kako piše "Meridiansport", Ovusu će na kraju ostati u Zvezdi i tokom priprema pokušati da se nametne Dejanu Stankoviću. Imaju poverenja u 19-godišnjeg ofanzivca u Ljutice Bogdana i veruju da nisu pogrešili kada su zimus oborili rekord srpskog fudbala njegovim dovođenjem iz Surdulice.

Odigrao je Ovusu 13 mečeva za Zvezdu do sada i postigao dva gola uz asistenciju.