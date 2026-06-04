Selektor Srbije George Krecu odredio je spisak od 15 odbojkaša, koje će konkurisati za sastav tima na mečevima u Brazilu.



Na spisku se nalaze - tehničari: Vuk Todorović, Aleksa Batak; korektori: Veljko Mašulović, Aleksandar Šoša; libera: Vukašin Ristić, Stefan Negić; blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza; primači servisa: Pavle Perić, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović i Žarko Ubiparip.



U stručnom štabu Srbije pored selektora Krecua biće i Đorđe Pejić i Kasper Jakub Nalepka (statističari), Matijas Rebeles Kioći (kondicioni trener), Nikola Milićević i Ivan Ružić (fizioterapeuti) i Edin Škorić (tim menadžer).



Odbojkaši Srbije će tokom prve sedmice LN igrati u Braziliji protiv Argentine (sreda, 10. jun, 21.30 časova po centralnoevropskom vremenu), Belgije (petak, 12. jun, 21.30), Brazila (subota, 13. jun, 16.00) i Bugarske (nedelja, 14. jun, 19.30).



U okviru druge sedmice LN, Srbija će igrati u francuskom Orleanu protiv Japana (sreda, 24. jun, 13.30), Kube (petak, 26. jun, 20.30), Francuske (subota, 27. jun, 20.30) i SAD (nedelja, 28. jun, 20.30).



Srbija će u Beogradskoj areni u okviru treće sedmice LN igrati protiv Turske (sreda, 15. jul, 20.00), Ukrajine (četvrtak, 16. jul, 20.00), Nemačke (subota, 18. jul, 20.00) i Slovenije (nedelja, 19. jul, 20.00).



Odbojkaši Srbije tokom interkontinentalnog dela takmičenja u LN neće igrati protiv Italije, Poljske, Irana, Kanade i Kine. Svaka reprezentacija će tokom jedne sedmice LN odigrati četiri utakmice, odnosno ukupno 12.



Plasman na Finalni turnir LN, koji je na programu od 29. jula do 2. avgusta u kineskom Ningbou, pored domaćina izboriće još sedam reprezentacija.